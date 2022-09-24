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Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

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Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ hafta sonu paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları devam ediyor.

Adrenalin tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, doğal güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, AA muhabirine, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en gözde yerlerden olduğunu söyledi.

Havanın durumuna göre uçuşların devam ettiğini belirten Aksoy, "Hafta sonları uçuş yapanların yarısından fazlası İstanbul'dan geliyor. Uçmakdere artık herkes tarafından bilinen bir yer haline geldi. Paraşüt tutkunu herkes gelip buranın tadını çıkarabilir." dedi.

İstanbul'dan gelen Selfinaz Ergün de Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olmasının kendileri için avantaj olduğunu dile getirdi.

Ergün, Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek "Uçuş için geldik. Bu güzelliğin tadını çıkaracağız. Burası gerçekten çok farklı güzelliğe sahip, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Marmara Denizi Toros Dağları İstanbul Tekirdağ Güncel Haberler

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