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Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncel Haberler

Tekirdağ gündem haberine göre Ergene Belediyesince vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ergene Belediyesince vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, muharrem ayı dolayısıyla ilçe genelinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, muharrem ayının önemli olduğunu söyledi.

Birlik, beraberlik ve paylaşmayı temsil eden muharrem ayının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yüksel, tüm vatandaşların muharrem ayını tebrik edildi.

Çorlu'da yol yapım çalışmaları

Çorlu Belediyesi, Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan iki sokakta 2. etap çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk etap çalışmaları tamamlanan iki sokakta, 140 ton dolgu malzemesi serimi yapıldı.

Kilit taşı ve kaldırım çalışması gerçekleştirilecek olan sokaklarda, çalışmaların 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Rasim Yüksel Çorlu Güncel Haberler

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