Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Yeşiltepe ile Velimeşe mahallelerinde kurulan semt pazarında stantlar açan Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, pazarcı esnafı ve alışverişe çıkan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi geleneği bu yıl da bozmadıklarını söyledi.

Yüksel, "Birlik beraberliğimize, kardeşliğimize, aşımızı bölüşmeye yağmur engel olmadı. Yeşiltepe ve Velimeşe mahallelerimizde kurulan semt pazarlarında ekiplerimiz tarafından aşure ikramları yapıldı. İlçemizde kurulan tüm pazar yerlerinde vatandaşlarımızla bir arada olmaya aşuremizi paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Yüksel, Yas-ı Matem orucu programına katıldı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Yas-ı Matem orucu programına katıldı.

Cem Vakfı Ergene Şubesi ev sahipliğinde Ergene Cemevi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Yüksel, Yas-ı Matem orucu tutan canların oruçlarının ve dualarının kabul olması dileğinde bulundu.

Muharrem ayı boyunca Ergene Cemevi'nde bir araya gelerek lokmalarını paylaşanların sofrasına rahatsızlığı sebebiyle ancak Yas-ı Matem'in 12. gününde konuk olabildiğini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Ekibimiz ve meclis üyelerimiz, canların sofrasında bir araya gelerek dertleştiler. Bu vesile ile bir kez daha muharrem ayının tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliği pekiştiren bu program için Cem Vakfı Ergene Şubesi yönetimine ve lokma sahiplerine teşekkür ediyorum. Allah tüm canlarımızın oruçlarını, dualarını ve hayırlarını kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah."