Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ haberine göre Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Reşadiye Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Sarıkurt, talep ve şikayetleri dinledi.

Sarıkurt, Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen toplantıda, daha güzel ve çağdaş bir kent inşa edebilmek için çalıştıklarını söyledi.

İlçenin marka değerini yükseltmek istediklerini belirten Sarıkurt, "Bu kapsamda siz değerli vatandaşlarımızın destekleri de bizler için kıymetli. Bu kent için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."dedi.

Toplantıda mahalle sakinlerine aşure ikram edildi.

-Marmaraereğlisi'nde Kerbelayı Anma ve Aşure Programı düzenlendi

Marmaraereğlisi Belediye Başkan Hikmet Ata, Cem Vakfı Cemevi'nde Kerbelayı Anma ve Aşure Programı'na katıldı.

Ata, hoşgörü, kardeşlik ve sevgi şehri Marmaraereğlisi'nde kardeşliği pekiştirdiklerini belirterek, "Tutulan oruçların kabul, yapılan hayırların makbul olması temennisiyle Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Karadeniz, Emniyet Müdürü Metin Temizer, Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Özüpek, siyasi parti temsilcileri de katıldı.