Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'da Peştamalcı Caddesi yeni görünüme kavuşturuldu

Gelen Tekirdağ haberine göre Süleymanpaşa Belediyesi yaptığı çalışmalarla Peştamalcı Caddesi'ni yeni bir görünüme kavuşturdu.

Süleymanpaşa Belediyesi yaptığı çalışmalarla Peştamalcı Caddesi'ni yeni bir görünüme kavuşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünce yenilenen cadde asfaltla kaplandı, yol çizgileri, kasisler ve kaldırım düzenlemeleri yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamladıklarını belirtti.

Yüksel, yaz ayını iyi şekilde değerlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti: "

Asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Caddemizi tamamladık. Zemin kaldırma işlemlerimizin ardından asfalt serimi, yol çizgileri ve kasislerin yapılması ve son olarak kaldırım düzenlemeleri ile caddemiz güzel bir görünüme kavuştu. Ayrıca trafik akışını olumsuz etkileyen bozuk zeminden de hemşehrilerimizi kurtarmış olduk."