Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da otomobilin çarpığı yaya ağır yaralandı Güncel Haberler Tekirdağ haberine göre Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Muratlı-Büyükkarıştıran yolunda İ.K. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.T.'ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.T. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Güncel Haberler

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