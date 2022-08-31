Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Güncel Haberler Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı. Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı. Meteoroloji Genel müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duvar diplerinde ve tentenin altında yağmurun geçmesini beklerken, kimi vatandaşlar da kaçacak yer aradı. Şiddetli yağış sebebiyle trafikteki sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ Tekirdağ Şarköy Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.