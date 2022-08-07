Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü Edinilen Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Kumbağ Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı. Güncel AA / Mesut Karaduman Tekirdağ Güncel Haberler

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