Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da bir otomobilde 9 bin 520 makaron ele geçirildi Güncel Haberler Tekirdağ haber: Çorlu ilçesinde bir otomobilde 9 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Çorlu ilçesinde bir otomobilde 9 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada, 9 bin 520 dolu makaron, 4 kilogram kıyılmış tütün ve 2 bin 148 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Sürücü M.K. hakkında adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Emniyet Müdürlüğü Çorlu Güncel Haberler

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