Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da bir otomobilde 9 bin 520 makaron ele geçirildi
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Tekirdağ haber: Çorlu ilçesinde bir otomobilde 9 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde bir otomobilde 9 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, 9 bin 520 dolu makaron, 4 kilogram kıyılmış tütün ve 2 bin 148 TAPDK bandrolü ele geçirildi.
Sürücü M.K. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel