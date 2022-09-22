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Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

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Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramada, bin 750 litre kaçak içki, 343 litre etil alkol, 468 alkollü içecek aroması ve damıtma kazanı ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler

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