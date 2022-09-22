Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi Güncel Haberler Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı. Aramada, bin 750 litre kaçak içki, 343 litre etil alkol, 468 alkollü içecek aroması ve damıtma kazanı ele geçirdi. Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.