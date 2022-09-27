Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ'da asayiş Güncel Haberler Tekirdağ haber... Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Kemalettin Mahallesi'ndeki bir evde 15 yaşındaki M.K'nin ocakta unuttuğu tencere nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyeyi arayan M.K yardım istedi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu. Kavga eden 2 kişi hafif yaralandı Çorlu ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Havuzlar Mahallesi'nde E.A. ve E.S arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga sonrası hafif yaralanan E.S ve E.A sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel kavga Çorlu Güncel Haberler

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