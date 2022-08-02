Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da asayiş Tekirdağ yerel gündem haberine göre Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çorlu ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüpheli R.T.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı. Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi. Çorlu ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheli E.G'nin üst aramasında 12 gram uyuşturucu ele geçirildi. Polis şüpheli hakkında işlem başlattı. Güncel AA / Süleyman Coşkun Bozyel Çorlu Güncel Haberler

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