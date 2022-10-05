Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi
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Tekirdağ haberleri: Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 3 bin litre kaçak şarap, 10 litre sahte rakı ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli M.V. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel