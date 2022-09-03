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Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

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Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği

Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumun her kesimine yönelik projeler geliştirmeye devam ediyor.

İl genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören çocuklarının eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla kırtasiye setleri belediye ekipleri tarafından ailelerin evlerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalara devam edeceklerini aktaran Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yeni eğitim öğretim yılı öncesi destek olmak amacıyla kırtasiye malzemesi dağıtımını gerçekleştirdik. Bu sayede ailelerimize bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek, çocuklarımızın yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize, başarılarla dolu bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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