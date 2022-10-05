Tekirdağ gündem haberi... Çorlu Tren Kazasına İlişkin Davada Savunma Yapan Sanık Nizamettin Aras: 'Yol Bakım Projesi Yeterli Ödenek Olmadığı İçin Ertelenmişti'

Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada; kaza günü altyapıda görevli Yol Müdür Yardımcısı olan şu an Servis Müdürü olarak çalışan sanık Nizamettin Aras, "Yol bakım projesi yeterli ödenek olmadığı için ertelenmişti" diye savunma yaptı. Bölge Mühendisi Tevfik Baran Önder de savunmasında, "Köprü mühendisliği özel bir eğitim gerektirir. Ben herhangi bir eğitim almadım. Bazı eğitimleri de kazadan sonra aldım" dedi.

Haber: GAYE ŞEYMA CAN - ÇAĞATAN AKYOL

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada; kaza günü altyapıda görevli Yol Müdür Yardımcısı olan şu an Servis Müdürü olarak çalışan sanık Nizamettin Aras, "Yol bakım projesi yeterli ödenek olmadığı için ertelenmişti" diye savunma yaptı. Bölge Mühendisi Tevfik Baran Önder de savunmasında, "Köprü mühendisliği özel bir eğitim gerektirir. Ben herhangi bir eğitim almadım. Bazı eğitimleri de kazadan sonra aldım" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmasına Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çorlu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde görevli Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde görevli yol bakım ve onarım şefi Özkan Polat, hat bakım ve onarım memuru Celaleddin Çabuk, TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan köprüler şefi Çetin Yıldırım, TCDD Bölge Demiryolu Bakım Müdür Yardımcısı Levent Kaytan, Yol Kontrolörü Burhan Ortancıl, Yüksek Mühendis Tevfik Baran Önder, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras ve mühendisler Deniz Parlak, Kubilay Başkaya, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu'nun SEGBİS'le bağlanmak için hazır olmadığı anlaşılırken, 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan ve Bölge Müdür Yardımcısı Levent Muammer Meriçli mazeretli olarak duruşmaya katılmadı.

İDDİANAME OKUNDU

Duruşmada; 8 Eylül'de Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 9 kamu görevlisinin "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma", Mümin Karasu'nun ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanmalarının talep edildiği ek iddianame okundu.

SANIKLARDAN "OLASI KASIT" SUÇUNA İLİŞKİN EK SAVUNMA ALINACAK

Müşteki avukatlarından Sevgi Köroğlu, "olası kasıt" suçundan ek savunmalarının alınmasını talep etti. Mahkeme, ek savunma talebinin kabulüne karar verdi.

SANIK KAYTAN: YETERLİ BEKÇİ YOKTU

Daha önce tanık olarak ifade veren Demir Yolu Bakım Müdür Yardımcısı sanık Levent Kaytan mahkemedeki savunmasında, "Üzerime atılı suç iddialarını kabul etmiyorum. Hava koşullarını takip etme veya takip edilmediğini takip etmemle ilgili özel bir emir veya talimat almadık. Hat Bakım El Kitabı'nda da bana bu konuyla ilgili herhangi bir görev yüklenmemiştir. Bu kapsamda ihmal ettiğim bir görev yoktur. İkametim İstanbul'da, kaza günü herhangi bir haber gelmedi, gelseydi ona göre bir müdahalede bulunurduk" dedi.

Hakimin yol bakım bekçilerinin personel sayısının yeterli olup olmadığına ilişkin sorusuna Kaytan, "Hayır. Yeterli bekçi yoktu" diye cevap verdi.

SANIK ARAS: YOL BAKIM PROJESİ İHALESİ YETERLİ ÖDENEK OLMADIĞI İÇİN ERTLENMİŞTİ

Kaza günü altyapıda görevli Yol Müdür Yardımcısı olan, şu an Servis Müdürü olarak çalışan Nizamettin Aras ise savunmasında, "Benim de hava durumunu takip etmek gibi bir görevim yok. Altyapı incelemesini yapmamakla suçlanıyorum, ama ben bunu yapan personel değilim. Bilgi verilen personelim. Ben tabii ki oto turnelere çıkıp demir yolunu kontrol ediyorum. Eğer bize bir rapor gelirse o noktalarda durur öncelik sırasına göre müdahale ederiz. Bizim o gün yağıştan haberimiz bile olmadı. Nedense burada ben sorumlu görülüyorum? Birinci derece karar verici servis müdürüdür. Hayrettin Erse ve Akın Demir'in tanık olarak dinlenmesini ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Ayrıca Aras, o bölgede bir yol bakım projesi için ihale yapılacağını fakat bu ihalenin ertelendiğini söyledi. Sanık Aras, "Mümin Bey yeteri kadar ödenek olmadığını ve bu ihaleyi durdurmak konusunda yazı yazmamı söyledi. Ben de böyle bir talimat verdim" diye konuştu.

SANIK ÖNDER: BAZI EĞİTİMLERİ KAZADAN SONRA ALDIM

Bölge Mühendisi Tevfik Baran Önder de savunmasında, "Köprü mühendisliği özel bir eğitim gerektirir. Ben herhangi bir eğitim almadım. Bazı eğitimleri de kazadan sonra aldım. Köprülerle ilgili bana verilen görev açıklığı 8 metreden fazla olan köprüleri muayene etmektir. Burada genel anlamda altyapı işlerinde spesifik olarak bir görevlendirmem yok. Kazadan sonra bakım müdürlükleri görevlendirmesi yapılmıştır. Ama benim hiç böyle bir görevlendirmem olmadı. Bakım programının hiçbir sayfasında benim imzam yoktur" dedi.