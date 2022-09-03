Tekirdağ gündem haberi... Çorlu'da hurda toplarken düşen yaşlı adam yaralandı Güncel Haberler Gelen Tekirdağ haberlerine göre Çorlu ilçesinde tren garında hurda topladığı esnada düşen kişi hastaneye kaldırıldı. Çorlu ilçesinde tren garında hurda topladığı esnada düşen kişi hastaneye kaldırıldı. Hıdırağa Mahallesi'ndeki tren garında vagonların yanında hurda toplayan 62 yaşındaki Hüseyin K. dengesini kaybederek düştü ve başını raylara çarptı. Gar görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Güncel Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel Çorlu Güncel Haberler

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