Tekirdağ gündem haberi: AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel'den sosyal yardımlara ilişkin açıklama

Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Tekirdağ'a yapılan sosyal yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Tekirdağ'a yapılan sosyal yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Yel, yaptığı yazılı açıklamada, özünde insan merkezli siyasi anlayış ile hizmet ettiklerini belirtti.

AK Parti'nin dezavantajlı kesimlere yönelik yaptığı yardımların çoğalarak devam edeceğini aktaran Yel, şunları kaydetti:

"Bütün politikalarımızın özünde insan merkezli siyasi anlayışımız bulunmaktadır. İnsanımızı kalkınmanın bizatihi amacı olarak görüyor, yine bu amaca insanımızla erişebileceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. AK Parti olarak büyüyen Türkiye ile dezavantajlı kesimlere yapacağımız yardımlar gelecek dönemlerde de artarak devam edecektir. Her zaman vatandaşımızın yanında olduk, bu zor dönemlerde de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Devlet olarak muhtaç vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız."