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Tekirdağ Ergene'de 25 Ruhsatsız Tabanca ve Tüfek Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evde ve araçta yapılan aramada 25 ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evde ve araçta 25 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir kişinin silah satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler O.Y'nin Marmaracık Mahallesi'ndeki evinde ve arabasında arama yaptı.

Aramada, 25 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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