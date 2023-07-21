Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Siber Suçlar Konusunda Bilgilendirdi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Şarköy ilçesinde siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi, manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde vatandaşları bilgilendirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince Atatürk Caddesi'nde açılan stantta, vatandaşlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, siber suç ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Etkinlikte, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Şarköy ilçesinde siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi, manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde vatandaşları bilgilendirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince Atatürk Caddesi'nde açılan stantta, vatandaşlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, siber suç ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Etkinlikte, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Muratlı'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Muratlı ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeşilsırt Mahallesi yakınlarında A.E. yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Tarla üzerinde durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavisi yapılan A.E. daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü.