Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesinde görevli kurbağa adamlar, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesinde görevli "kurbağa adamlar", Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kurbağa adamlar, yat limanında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Dalgıç polisler, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül'ün "Hoş geldin", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" fotoğraflarını seçen dalgıç polisler, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.