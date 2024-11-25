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Tekirdağ Eğitim Akademisi Projesi ile Eğitim Seferberliği Başlatıldı

Tekirdağ Eğitim Akademisi Projesi ile Eğitim Seferberliği Başlatıldı
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitim Akademisi Projesi kapsamında eğitim yönetici, öğretmen ve öğrencilere yönelik tanıtım programı yapıldı. Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Türkiye Yüzyılı'nda başlatılan eğitim seferberliğinin önemine dikkat çekti.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Tekirdağ Eğitim Akademisi Projesi" kapsamında eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğrenciler için tanıtım programı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki programda, Türkiye Yüzyılı'nda başlatılan eğitim seferberliğinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da görev yapan eğitim yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler ve velilerine yönelik kapsamlı eğitim ve gelişim programı hazırlandığını aktaran Çek, "Devletler kendi vatandaşlarını iyi eğitebiliyorlarsa, doğal kaynaklar olmasa bile gelişmiş ülkeler arasında yer alabiliyor." dedi.

Türkiye'nin kaybedecek zamanı olmadan çalıştığını belirten Çek, eğitim camiasının bir seferberlik içerisinde olduğunu dile getirdi.

Çağın ihtiyaçlarını gözeten ve bilimsel yaklaşıma dayanan eğitim anlayışının önemli olduğuna vurgu yapan Çek, "Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu yüzyılda tüm çocuklarımızı, gençlerimizi, vatandaşlarımızı 7'den 70'e herkesi örgün eğitim, yaygın eğitim kurumlarımızla ve değişik eğitim faaliyetleriyle daha etkin, vasıflı ve nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ise Tekirdağ'da yıl boyunca eğitim kalitesini artırmak ve tüm paydaşların eğitime etkin katılımını sağlamak amacıyla sosyal, sportif, psikolojik ve kişisel gelişime yönelik eğitim, atölye ve seminer çalışmaları hazırladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından küratör ve eğitim yöneticisi Prof. Dr. Uğur Batı, öğretmenlere duyuşsal öğrenme ile ilgili sunum yaptı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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