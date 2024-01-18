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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı Yapıldı

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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kapalı bel fıtığı ameliyatı ile hasta sağlığına kavuştu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Erek Öztürk, ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kez yapılan "kapalı bel fıtığı" ameliyatı ile hasta sağlığına kavuştu.

Tekirdağ'da yaşayan 29 yaşındaki Gülşah Eruzun bacağındaki ağrı ile hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkik ve kontrollerin ardından hastaya "kapalı bel fıtığı" ameliyatı yapılmasına karar verildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla hasta Eruzun sağlığına kavuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Erek Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok az merkezde gerçekleştirilen bir ameliyatı şehir hastanesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kapalı bel fıtığı ameliyatının dünyada yeni gelişen bir sistemle yapıldığını aktaran Öztürk, ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Hastanın geldiğinde yürüyecek durumda olmadığını belirten Öztürk, "Türkiye'de cerrahi çok üst noktada. Türk beyin cerrahları gerçekten çok iyi işler yapıyor. Dünyaya bunu öğretecek kadar iyi yapıyoruz. Bu ülkede bu iyi yerleşen bir kavram. Nadir bir şey yaptığımızın farkındayım. Bu hastanede biz beyinden kuyruk sokumuna kadar hastanın herhangi bir problemini dünya standartlarında ameliyat ediyoruz. Hastaneye yurt dışından insanlar gelip, ameliyat ve tedavi olmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Hasta Gülşah Eruzun da hastanede kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şehir hastanesinin son derece güzel olduğunu vurgulayan Eruzun, ameliyat sonrasında iyi hissettiğini ve sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Şehir Hastanesi Tekirdağ Hastane Sağlık Güncel Haberler

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