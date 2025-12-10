Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yol yapım ve çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sarıkurt, Bahriye Üçok Bulvarı ile Dr. Tekin Gürmen Parkı'nda gerçekleştirilmesi hedeflenen yol çalışması ve park düzenlemesi projelerini bölge sakinlerinin katılımıyla inceledi.

Vatandaşlar, projeyle ilgili talepleri Sarıkurt'a iletti.

Sarıkurt, projelerin sadece teknik gerekliliklerle değil, aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesini artıracak detaylarla zenginleştirileceğini ifade etti.

Çorlu'da gıda işletmeleri denetlendi

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satış yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde; üretim süreçleri, depolama koşulları, gıdaların üretim ve muhafaza alanlarının hijyen standartlarına uygunluğu incelendi.

Ayrıca satışa sunulan ürünlerin taze ve güvenli olup olmadığı, çalışanların kişisel hijyen kurallarına riayet etmesi ile iş yerlerinin ruhsat, fiziki koşullar ve sağlık mevzuatına uygunluk gibi genel kriterlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

-Topak Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesine katıldı

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne katıldı.

Topak, yaptığı açıklamada katıldığı zirvede ilçeyi temsil ettiklerini aktardı.

Topak, zirvede, Ergene Belediyesi'nin çalışmalarına ve kadınlara yönelik projelere dikkat çektiğini belirtti.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelme fırsatı da bulduğunu aktaran Topak, Erdoğan'a çalışmalarını sunduğunu ifade etti.

-Başkan Sarıkurt çalışmaları inceledi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Havuzlar Mahallesi'nde devam eden kilit taşı çalışmalarını ve planlanan yol projelerini yerinde inceledi.

Ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Sarıkurt, projelerin belirlenen takvimde ve kalitede ilerlemesi için gerekli talimatları verdi.

İncelemeler sırasında mahalle sakinleriyle sohbet eden Sarıkurt, vatandaşların yol çalışmaları ve genel belediye hizmetleriyle ilgili talep ve önerilerini dinledi.