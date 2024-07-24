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Ergene ilçesinde etkili iletişim semineri düzenlendi

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Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde spor psikoloğu Tuğberk Haşimoğlu, doğru iletişimin püf noktaları ve beden dilinin önemi hakkında bilgi verdi. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlandığı bir fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Ergene ilçesinde etkili iletişim semineri düzenlendi.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Mustafa Aslan Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, spor psikoloğu Tuğberk Haşimoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde Haşimoğlu, doğru iletişimin püf noktaları, beden dilinin insan hayatındaki önemi ve çevredekilerle kurulacak iletişimde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Haşimoğlu'nun katılımcıların sorularını yanıtlandığı program, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt serim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Eş zamanlı olarak 3 mahallede gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarında, çevre düzenlenmelerinin de yapıldığını ifade eden Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Reşadiye Mahallesi'nde Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi, Mandıracı Caddesi, Gölcük Meydanı Sokak, Şeyhsinan Mahallesi'nde Hallaçoğlu Sokak ve Çukurçeşme Sokak ile Önerler Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta gerçekleştirilen kazıma çalışmaların tamamlanmasıyla ekiplerimiz tarafından asfalt serimi yapıldı. Çalışmalarda 2 bin 200 ton asfalt kullanıldı, 47 personel görev yaptı."

Çorlu Belediyesi'nde maaş promosyon ihalesi yapıldı

Çorlu Belediyesi Personel AŞ. bünyesinde görevli personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi yapıldı.

Belediyede gerçekleştirilen ihaleyi Türkiye İş Bankası kazandı.

Çorlu Belediyesi Personel AŞ. ile banka arasında yapılacak protokol gereğince belirlenen promosyon tutarı çalışan sayısına bölünerek Çorlu Belediyesi Personel A.Ş'de görevli personele ödenecek.

Çorlu'da tercih ve tanıtım günleri düzenlenecek

Çorlu Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Çorlu Tercih ve Tanıtım Günleri", 30-31 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilere "Çorlu Tercih ve Tanıtım Günleri"nde tercih konusunda destek sağlayacaklarını belirtti.

Gençlerin kariyer ve gelecek planlaması için desteğe hazır olduklarını dile getiren Sarıkurt, ücretsiz danışmanlık hizmetinden gençlerin yanı sıra ailelerin de yararlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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