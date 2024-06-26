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Tekirdağ'dan kısa kısa

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Ergene Kaymakamı Kadir Duman, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Duman, şehit aileleriyle evlerinde sohbet etti.

Şehit ailelerinin yanlarında olduklarını aktaran Duman, her fırsatta şehit aileleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Kaymakam Duman'a ziyaretlerinde Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak eşlik etti.

Çorlu'da kadınlara özel verilen kurslara yenileri eklenecek

Çorlu Belediyesince kadınlara özel verilen kurslara 800 kursiyerin katıldığını bildirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı yazılı açıklamada, kadınlar için açtıkları kurslara yenilerini ekleyceklerini belirtti.

Belediye olarak vatandaşların katılabileceği çeşitli kursların devam ettiğini aktaran Sarıkurt, "Zumba, yoga ve pilates gibi açtığımız kurslara ilgi yoğun. Kurs eğitmenlerimiz eşliğinde verilen kurslara talep her geçen gün artıyor. Belediye olarak yeni kurslar açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."ifadelerini kullandı.

Çorlu'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi belirlenen çalışma kapsamında ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda asfalt çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin planladıkları programla caddelerde çalışma yaptığını belirtti.

Yaptıkları çalışmalar sırasında vatandaşların taleplerini dinlediklerini aktaran Sarıkurt, "İlçe genelinde bir program belirledik ve asfaltlama çalımalarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Aciliyet sıralamasına göre çalışmalarımız sürecek."ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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