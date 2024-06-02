Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Soytürk, Saray ilçesinde şehit Cüneyt Kırlı'nın vefat eden annesi Ayşe Kırlı'nın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailenin isteklerini dinleyen Soytürk, merhumeye Allah'tan rahmet diledi, aile yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

Vali Soytürk'e ziyaretinde, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Saray Belediye Başkanı Abdul Taşyasan ve ilçe protokolü eşlik etti.

Yüceer, sera alanında incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına ait sera alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüceer, Bıyıkali Mahallesi'nde bulunan sera alanında yapılan çalışmalarla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüceer, kenti güzelleştiren süs bitkilerini ve çiçekleri büyükşehir bünyesinde yetiştirdiklerini belirtti.

Tekirdağ'ın park, bahçe ve yeşil alanlarıyla nefes veren bir kent olduğunu aktaran Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde ve bölgemizde bitki çeşitliliğinin artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.