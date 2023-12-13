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Çorlu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri afet bilincinin artmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri afet bilincinin artmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Afad Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Çorlu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından desteklenen "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi" projesi kapsamında, Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim verildi.

Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı eğitimlerde afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, afet bilincinin önemine değinerek eğitimlere katılan destek olan personele teşekkür etti.

Ergene'de belediyenin çalışmaları sürüyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Esenler Mahallesi'nde yapımına başlanan muhtarlık, Gençlik Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüksel, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, sadece birkaç mahalleye değil ilçe genelindeki bütün mahallere eşit hizmet götürdüklerini belirtti.

Söz verdikleri yatırımları tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yüksel, "Esenler mahallemize söz verdiğimiz muhtarlık, Gençlik Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi yapımına başladık. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Hangi mahallemizde hangi projenin sözünü verdiysek bir bir yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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