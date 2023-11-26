Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akyüz ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Vali Soytürk, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dernek üyelerinin taleplerini dinleyen Soytürk, gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Akyüz de ziyaretinden dolayı Soytürk'e teşekkür ederek, bir arada olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Soytürk'e ziyaretinde eşi Nurdan Soytürk eşlik etti.

Uzunlar, Işıklar Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Işıklar Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahallenin daha yaşanabilir ve güzel olması için çalıştıklarını belirtti.

Uzunlar, ziyaretinin ardından çalışmaları inceledi.