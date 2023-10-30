Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üreticilere Macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıttı.

Malkara ilçesinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, her zaman üreticilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da tarımsal alanda hayata geçirilen projelerle üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Albayrak ve Yurdakul tarafından üreticilere yem bitkisi tohumları dağıtıldı.

Tekirdağ'da " Cumhuriyet'in 100. Yılı Yürüyüşü" yapıldı

Tekirdağ'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, "Cumhuriyet'in 100. Yılı Yürüyüşü" düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Zirve Dağcılık Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, doğaseverler Uçmakdere Mahallesi'nden yürüyüşe başladı.

Uçmakdere Yürüyüş Parkuru sonunda katılımcılar Türk bayrağı açtı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı ve günün anısına fotoğraf çektirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 60 doğaseverlerin sonbahar manzarası eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdiğini belirten Hacıoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Çorlu'da üniversite öğrencileri dönel kavşaklar için proje hazırladı

Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Meslek Yüksekokulu iş birliğinde ilçede 7 dönel kavşak kent tarihine ve mimarisine göre yeniden düzenlenecek.

Proje tanıtım toplantısında konuşan NKÜ Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Yinanç, dönel kavşakların yeniden düzenlenecek olmasından dolayı öğrenciler tarafından 19 proje hazırlandığını söyledi.

Öğrencilerin mesleki eğitimlerini kentsel tasarıma yansıtabilme imkanı bulduğunu aktaran Yinanç, kent tarihine ve mimarisine yakışan projelerin ortaya çıktığını dile getirdi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Öztürk ise öğrencilere hazırladıkları projelerden dolayı teşekkür etti.