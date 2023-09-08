Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Soytürk, bahçeyi gezerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Soytürk'e Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da eşlik etti.

Millet Bahçesi'nin içerisinde kıraathane, basketbol sahası, tematik bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı, oturma alanları, bisiklet ile yürüyüş yolu ve otopark olacak.

-Hayrabolu'da ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 1900 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada ağustos ayında 1900 ihtiyaç sahibine, 3 milyon 346 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, Vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

???????