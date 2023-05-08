Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüksel, 100. Yıl Mahallesi'nde çalışmaları başlayan park alanıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, mahallede modern ve konforlu bir yaşam alanı oluşturacaklarını belirtti.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ulusan staj yapan öğrencileri ziyaret etti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, genç istihdamı ve mesleki eğitim çalışmaları kapsamında Çorlu ve Ergene ilçelerinde staj yapan öğrencileri ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Ulusan, ziyaretinde işyeri temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretinde Ulusan'a Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı eşlik etti.