Tekirdağ'da üniversite öğrencileri dualarla umreye uğurlandı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Tekirdağ'dan umreye gönderilen öğrenciler için Tekirdağ Müftülüğünde program düzenlendi.

Duaların edildiği programda, diyanetin gençlik çalışmalarında aktif olarak görev alan üniversite öğrencileri umreye gönderildi.

Programa, Gençlik Koordinatörlüğü Sorumlu Müftü Yardımcısı Melek Karakaş, Gençlik Koordinatörleri, manevi danışmanlar, müftülük personeli ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu ilçesini ziyaret etti

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu ilçesinde Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okul idarecilerinden bilgi alan Ulusan, eğitim öğretim konuları hakkında öğretmenlerle toplantı yaptı.

Ziyaretinde Ulusan'a Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan eşlik etti.