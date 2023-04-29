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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Yalçın K. yönetimindeki 59 T 5581 plakalı ticari taksi, Esentepe Mahallesi'nde Metin Y. idaresindeki 34 FR 2800 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Stadyumda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde stadyumda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazımiye Mahallesi General Basri Stadyumu'nda tribün kısmındaki plastik sandalyelerin bazıları henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Stadyum görevlileri itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Tekirdağ İtfaiye Çorlu Güncel Haberler

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