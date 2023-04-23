Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Kapaklı Şehir Stadyumu'nda düzenlenen programda, ilçe genelinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri çeşitli gösteriler yaptı.

Daha sonra resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Törene, Kapaklı Kaymakam Vekili Asalet Karabulut, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, kamu kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit uzman çavuş Kurtçu kabri başında anıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuş Turgut Kurtçu, vefatının 6. yılında Hayrabolu'daki kabri başında anıldı.

Cambazdere Mahallesi Mezarlığı'ndaki düzenlenen törende İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya tarafından Kurtçu ve tüm şehitler için dua edildi.

Törene, Kaymakam Eyüp Fırat, Garnizon Komutanı Albay İlyas Akay, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Şahin ve, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.