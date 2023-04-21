Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, Süleymanpaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs şoförlerini, vatandaşları ve terminal içerisindeki firma yetkililerini, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte cep telefonu kullanımı, trafik kuralları konularında bilgilendirdi.

Vatandaşlar SİBERAY hakkında bilgilendirdi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi, manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde vatandaşları bilgilendirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince halkın yoğun olduğu alanlarda ve bir AVM'de açılan stantta, vatandaşlara güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, siber suç ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Etkinlikte, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.