Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Peker, mesajında, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanının yaşandığını belirtti.

Kadir Gecesi'nin, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gece olduğunu aktaran Peker, mesajında şunları kaydetti:

"Allah'ın biz kullarına sunduğu eşsiz nimetlerinden biri olan bu gece, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması ve ilahi rızayı kazanmak için çok önemli bir fırsattır. Bu mübarek gecenin, ülkemize ve milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirmesi en büyük duamızdır. Bu vesileyle, tüm halkımızın ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum."

Baro Başkanı Gürcün'den ziyaretler

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Eyüp Sözdinler ve Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak'ı ziyaret etti.

Barodan yapılan açıklamaya göre Gürcün, ziyaretinde Çetin, Sözdinler ve Koçak ile sohbet etti, mesleki konularda yapılacak iş birliği imkanlarını anlattı.

Gürcün'e ziyaretlerinde Baro Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Rahman Metin eşlik etti.

-Protokol imzalandı

Çorlu Belediyesi ile Çorlu-Ergene Fırıncılar ve Unlu Mamuller Yardımlaşma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre protokol kapsamında, Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren fırıncı esnafının üreteceği ekmekler "Çorlu Halk Ekmek" büfelerinde satılacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mayıs ayında büfelerin hizmete gireceğini belirtti.

Büfelerde satılacak olan ekmekleri 200 gram olarak belirlediklerini aktaran Sarıkurt, "Protokol kapsamında ekmek satış büfelerinin temini, kurulumu, altyapı, elektrik, su gibi bağlantı ve abonelik işlemleri belediyemiz tarafından yapılacak. Denetimler Zabıta Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilecek. Çalışacak personeller ise tek tip kıyafet ile temizlik ve hijyen kurallarına uygun olarak hizmet edecek. Satılamayan ekmekler, hayvan bakımevimize verilmek üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ücretsiz olarak teslim edilecek."ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden taraftarın adı fitness salonuna verildi

Ergene Belediyesince hayatını kaybeden Ergene Velimeşe spor taraftarı Emir Tezel'in adı Velimeşe Mahallesi'nde bulunan spor salonu içindeki fitness salonuna verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ergene Velimeşespor taraftarları kapalı spor salonu önünde bir araya geldi, hayatını kaybeden Emir Tezel rahmetle anıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Emir Tezel isminin her zaman sevgiyle anılacağını ve yaşatılacağını belirtti.