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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi peyzaj ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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Ergene Belediyesi peyzaj ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ilçe genelinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yüksel, Ergene Belediyesi Atatürk Evi ve Müzesi bahçesinde ot temizliği, Marmaracık Mahallesi'nde bulunan çamlık alanında çim biçme, Ulaş Mahallesi Stadyum Caddesi'nde kaldırımlardaki ot temizliği, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi ve Sağlık Ocağı bahçelerinde temizlik yapıldığını kaydetti.

İlçenin tüm mahallelerinde temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yüksel, "Büyüyen gelişen ve nüfusu her geçen gün artan Ergene'ye daha temiz bir çevre kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Sarıkurt, mahalle ziyaretinde bulundu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında Kazımiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Zülfü Livaneli Parkı'nda düzenlenen toplantıda Sarıkurt, Çorlu Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı.

Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Göreve gelirken kentimizi koltuktan değil, sokaktan yöneteceğimizi dile getirmiştik. Bugün sizlerin de katkısıyla Çorlu'muz için hep birlikte çalışıyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızın görüş ve eleştirilerini dikkate alarak kentimizi geleceğe taşımak için çözüm odaklı çalışmalar ortaya koyuyoruz."

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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