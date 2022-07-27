Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında Ziya Bey Konağı'nın restorasyonu için protokol imzalandı.

Çorlu Belediyesi tarafından "Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Planı" çerçevesinde restorasyonu planlanan konakta hazırlıklar tamamlandı.

Restorasyon protokolü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi makam binası Sarı Köşk'te Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak arasında imzalandı.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, özgün mimarisi, geniş bahçe alanı ve konumu nedeniyle Çorlu'da Balkan kültürünü yansıtan önemli yapılardan biri olan Ziya Bey Konağı'nın, restore edilerek kent tarihi ve kültürüne önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Ergene'de lavanta hasadı yapıldı

Ergene Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan lavanta tarlalarında hasat yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Velimeşe ve Önerler mahallelerinde bulunan lavanta tarlalarında hasat yapıldığını belirtti.

Binlerce vatandaşın ziyaret ederek fotoğraf çektirdiği tarlalarda bu yıl üçüncü hasadın gerçekleştiğini dile getiren Yüksel, "2019 yılında 6 dönüm üzerine ekmiş olduğumuz lavanta fidelerimiz 35 dönüm alana ekilmiş durumda. Bir lavantanın en iyi verim verdiği yıl üçüncü yıldır, hasatta geçtiğimiz yıllara oranla daha iyi bir verim alacağımızı düşünüyorum. Bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ergene artık mor renkli lavanta kokacak." ifadelerini kullandı.