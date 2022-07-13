Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu ilçesinde Yenice ve Önerler mahallelerinde belediye tarafından ekilen buğdayın hasadı yapıldı. Çorlu ilçesinde Yenice ve Önerler mahallelerinde belediye tarafından ekilen buğdayın hasadı yapıldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, hasat edilen buğdaydan üretilen unların ihtiyaç sahiplerine verileceğini belirtti. Üretim alanlarından 32 ton buğday hasat edildiğini aktaran Sarıkurt, "Hasat edilen buğdayın yaklaşık 4 tonluk bölümü Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hayvanat Bahçesi'nde yem olarak kullanılacak. Geri kalan 28 ton buğdaydan ise un elde edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Ergene'de amatör spor kulüplerine destek Ergene Belediyesinin amatör spor kulüplerine 330 bin lira yardımda bulunacağı belirtildi. Ergene Belediyesinin Ulaş Hizmet Binası Salonunda gerçekleştirdiği temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanvekili Ali Cengiz Yürük'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşerek karara bağlayan meclis üyeleri, komisyonlardan gelen raporları da değerlendirdi. Spor kulüplerine nakdi yardım yapılması konulu rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Komisyon raporu uyarınca Ergene Belediyesi ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine 330 bin lira nakdi yardımda bulunacak. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Hayvanat Bahçesi Ahmet Sarıkurt Çorlu Güncel Haberler

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