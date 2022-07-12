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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA - Fırat Çakır - Güncel
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, görevi başında bulunan polis ve jandarma mensuplarının bayramını kutladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, görevi başında bulunan polis ve jandarma mensuplarının bayramını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, Malkara yolu uygulama noktası ve TOKİ uygulama noktasını ziyaret etti.

Yıldırım, görevi başında bulunan polis ve jandarma mensuplarının bayramını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretlere, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç da katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi'nden ücretsiz tercih danışmanlığı

Süleymanpaşa Belediyesi, "tercihim geleceğim" sloganıyla Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere danışmanlık hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LGS'de tercih yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti ücretsiz veriliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, öğrencilerin yetenek, ilgi ve puanları göz önünde bulundurularak, en doğru şekilde tercih yapmaları ve geleceklerine doğru adımı atmaları konusunda destek vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evi'nde öğrencilerin tercihlerini uzman danışmanların desteğiyle yapabileceğini belirterek, tercih yapacak öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

AA / Fırat Çakır - Güncel

Aziz Yıldırım Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler

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