Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye personeli ile bayramlaştı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye personeli ile bayramlaştı. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Belediye Başkanı Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Özcan Veysel Tunçcan, Güner Çetin, Oktay Çolpan, İbrahim Turgut Bolat ve Hakan Öztürk, Belediye Meclisi üyeleri, daire müdürleri ve belediye personeli katıldı. Sarıkurt, personelin bayramını kutladı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar temennisinde bulundu. Çorlu'da toplu sünnet kayıtları devam ediyor Çorlu Belediyesi toplu sünnet şöleni için kayıt başvuruları devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, kayıtların 22 Temmuz 2022 Cuma günü sona ereceğini belirtti. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya özen gösterdiklerini aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti: "Çorlu Belediyesi maddi durumu uygun olmayan, çocuklarına sünnet düğünü yapmaya gücü yetmeyen ailelere destek amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında toplu sünnet şöleni düzenleyecek. 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayan toplu sünnet şöleni kayıtları 22 Temmuz 2022 Cuma günü sona erecek." 5-9 yaş arası çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü'nde yer alan Sosyal Yardım Merkezi'ne başvuruda bulunabilecek. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Çorlu Belediyesi Ahmet Sarıkurt Çorlu Güncel Haberler

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