Süleymanpaşa Belediyesince 11-12 Temmuz'da "Keşkek Şenliği" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek şenliğin bayram havasında geçmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bayram coşkusunun şenlik coşkusuyla birlikte yaşanacağını bildirdi.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Karacakılavuz Mahallesi'ne kazandırmak üzere çalışmalarını sürdürdüğümüz spor sahası inşaatı ile bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Geleneksel Keşkek Şenliği'mizin düzenleneceği alanda incelemelerde bulunduk. Spor sahası projemizde çalışan ekiplerimize kolaylıklar diledik. Şenlik alanımızda yapacağımız düzenlemeleri yerinde planlayarak, sohbet ettiğimiz mahalle sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Kurban Bayramı ve şenlik coşkusunu birlikte yaşamak üzere, tüm vatandaşlarımızı 11 Temmuz Pazartesi günü Karacakılavuz şenlik alanında, Keşkek Şenliği'nde buluşmaya davet ediyoruz."

Tekirdağ'da baklava üretimi yapan işyerleri denetlendi

Gıda Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kurban Bayramı öncesi baklava üretimi yapan işyerlerinin denetlendiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetim gerçekleştirildi.

Kontrol görevlileri tarafından üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimler yapıldı.

Açıklamada, gıda piyasasında görülebilecek eksikliklerin ALO Gıda 174 Hattı'na bildirilmesi istendi.