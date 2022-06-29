Marmaraereğlisi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki kurbanlık satış yeri ve kesim noktalarında çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, bayrama az bir süre kala kesim alanlarını hazırladıklarını söyledi.

Vatandaşların güvenilir bir ortamda kurban alışverişi yapabilmeleri için ilçe genelinde bulunan kurban satış alanlarını ve kesim noktalarını kendisinin de sürekli denetlediğini ifade eden Ata, kurban kesim yerlerinde bayram hazırlıklarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Ata, Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, Belediye Başkan Yardımcısı Bahattin Çavdar, İlçe Müftüsü Muhammet Ali Özer, Orman Müdürü Burhan Alim ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Vatandaşlarımız bu güzel ortamda rahatlıkla temiz bir şekilde pazarlıklarını yapabilir, kurbanlıklarını alıp kesim işlemlerini gerçekleştirebilir. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Ergene'de şehit annesi toprağa verildi

Ergene Belediye Başkanvekili Ali Cengiz Yürük, Ergeneli şehit Recep Bekir'in annesi Emine Bekir'in cenaze törenine katıldı.

Yürük, şehit annesi Bekir için şehidin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinin önünde Ergene Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırına giderek, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel adına başsağlığı dileklerini iletti.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Ergene Belediye Başkanvekili Ali Cengiz Yürük, CHP Ergene İlçe Başkanı Nuh Nuhoğlu, Ergene Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri, daire amirleri katıldı.

-Çorlu'da mahalle buluşmaları sürüyor

"Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında Muhittin Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mahallelinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Toplantı öncesinde Zafer Mahallesi'ni ziyaret eden ve mahalle esnafıyla sohbet eden Sarıkurt, incelemelerde de bulundu.

Sarıkurt, Çorlu Belediyesince hayata geçirilen müzeler, kültürel aktiviteler, sosyal hizmetler, teknolojik yenilikler ve yapılması planlanan projelerden bahsetti.

Gerçekleştirdiği sunumun ardından sözü vatandaşlara bırakan Sarıkurt, gelen soruları ve önerileri cevaplarken bir yandan da sorunların kısa vadede çözüme kavuşabilmesi için başkan yardımcılarını ve birim müdürlerini bilgilendirdi.

Ergene Belediyesi çalışmalara devam ediyor

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Vekili Ali Cengiz Yürük, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde kilit parke taş tamiri çalışmaları yaptıklarını söyledi.

İlçenin çeşitli mahallelerinde eş zamanlı çalışma yürüttüklerini ifade eden Yürük, "Ergene'nin hiçbir mahallesini bir diğerinden ayırmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ergene'de yol konusunu sorun olmaktan çıkarmak için ekiplerimiz ihtiyaç duyulan yerlerde kilit parke taş onarımı ve kaldırım düzenlemeleri yapıyorlar." diye konuştu.