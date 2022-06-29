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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA - Fırat Çakır - Güncel
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'da "2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla din görevlileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Tekirdağ'da "2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla din görevlileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmada Merve Yalçın, Necmi Uzun ve Zeliha Sarılı dereceye girdi.

Yarışmaya katılanlara ödüllerini, Tekirdağ İl Müftü Yardımcısı Melek Karakaş ve Tekirdağ İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Raşit Bayraktar verdi.

Vali Yıldırım Ahıska Türklerini ziyaret etti

Vali Aziz Yıldırım, Ukrayna'nın Herson bölgesinden gelen ve Muratlı Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım ziyarette Ahıska Türkleri ile sohbet etti, Tekirdağ'da dünyaya gelen Cansu bebeğin ailesi ile görüştü.

Yıldırım'a ziyaretlerinde Muratlı Kaymakam Vekili Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Sahil Güvenlik Komutanı Burak Akanpınar, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, İl Göç İdaresi Ömer Gümüş eşlik etti.

AA / Fırat Çakır - Güncel

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