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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi ile özel bir okul işbirliğinde hazırlanan ve geliri lösemili çocukların tedavisi için kullanılacak "Korkma biz varız" adlı öykü kitabının imza günü gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi ile özel bir okul işbirliğinde hazırlanan ve geliri lösemili çocukların tedavisi için kullanılacak "Korkma biz varız" adlı öykü kitabının imza günü gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bir kafede düzenlenen programda projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Birbirinden akıllı ve yaratıcı 12 çocuğun lösemili kardeşlerini, arkadaşlarını düşünerek onlar için bir iyilik hareketi başlattığını ifade eden Sarıkurt, bu davranışın herkese örnek olacak bir çalışma olduğunu da kaydetti.

Program sonunda öykü yazarı öğrenciler kitaplarını imzaladı.

-Yüksel öğrencilere "iyi tatiller" diledi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaz tatiline giren öğrencilere iyi dinlenmeleri ve kendilerinin hazırladığı yaz kurslarına katılmalarını tavsiye etti.

Başkan Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada yaz tatilinin çocuklar için hem dinlenme hem de eğlenme zamanı olmasını temenni ettiğini belirtti.

Öğrencilerin yaz tatilini iyi değerlendireceklerine emin olduğunu ifade eden Yüksel, "Ergene Belediyesi olarak yaz tatili döneminde öğrencilerimize yönelik ücretsiz kurslar düzenleyeceğiz. Öğrencilerimiz bu kurslara katılabilirler. Kurslarımıza katılarak yaz dönemini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmek isteyen öğrencilerimiz Ergene Kültür Merkezinde düzenlenecek kurslara müracaat ederek bilgiler alabilirler." diye kaydetti.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çorlu Belediyesi Ahmet Sarıkurt Güncel Haberler

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