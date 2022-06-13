Tekirdağ'dan kısa kısa Trakya Veteranlar Ligi'nde, Ergene Veteranlar Takımı şampiyon oldu. Trakya Veteranlar Ligi'nde, Ergene Veteranlar Takımı şampiyon oldu. Lüleburgaz'da bir spor kompleksinde gerçekleştirilen müsabakaların final maçında, Keşan Veteranlar ile Ergene Veteranlar takımları karşı karşıya geldi. Ergene Veteranlar 3-1'lik üstünlükle Keşan temsilcisini mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, Ergene temsilcisine kupasını Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel verdi. Yüksel, konuşmasında, 2021-2022 sezonunda 18 takımın Trakya Veteranlar Ligi'nde mücadele ettiğini anımsattı. Takımı başarısından dolayı tebrik eden Yüksel, "Ekim ayında oynanacak olan Türkiye Veteranlar Şampiyonasında kendilerine başarılar diliyorum." dedi. Ergene'de Ömer Şakar Parkı açılacak Ergene ilçesinde Ulaş eski belediye başkanı Ömer Şakar'ın adının verileceği parkta çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaş Mahallesi'ne yeni bir park kazandıracaklarını belirtti. İlçede yeni yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Yüksel, her geçen gün parklara yenilerini eklemeye devam ettiklerini bildirdi. Parka belediye meclisi kararıyla Ulaş'ın eski belediye başkanı Ömer Şakar'ın adının verileceğini aktaranYüksel, açıklamasında şunları kaydetti: "1150 metrekarelik alana yapılan parkın içinde 555 metrekare yeşil alan, 300 metrekare sert zemin, 220 metrekare oyun alanı, çay ocağı, 8 kamelya, 6 oturma bankı, uçak model oyun gurubu, çocuk oyun grupları, 7 spor aleti, 5 farklı türde toplam 65 ağaç yer alıyor. Ergenemizin her mahallesini bir diğerinden ayırmadan hizmet ediyoruz. Parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız." AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Trakya Bölgesi Rasim Yüksel Güncel Haberler

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