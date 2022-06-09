Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler

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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Velimeşespor Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Serkan Bezgin seçildi.

Ergene Velimeşespor Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Serkan Bezgin seçildi.

Ergene Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nde yapılan genel kurulda, yönetim kuruluna ise Recai Taşkın, Mülayim Bedir, Cengiz Fırat, Abdullah Yaman, Ali Bakır, Doğan Durmaz, Atakan Danış, Ali Rıza Denishan, Eray Yüksel, Cem Özel, Mustafa Örnek getirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, burada yatığı konuşmada, Ergene Velimeşespor'un küçümsenecek bir takım olmadığını söyledi.

Yüksel, takımda büyük bir emeğin olduğunu belirterek, "Geçmiş dönemde görev alan başkanlarımıza arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmek hiç kolay değil, hayal edemeyeceğimiz bir noktaya gelindi." dedi.

Başka adayın olmadığı genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Serkan Bezgin de kulüp için emeği geçenlere teşekkür etti.

Ergene'de "2. Lavanta Bahçeleri Şenliği" yapılacak

Ergene Belediyesi tarafından projelendirilen lavanta bahçeleri, 24 Haziran Cuma günü açılacak.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, 35 dönümlük alanda dikilen lavantaların güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.

Yüksel, ilk yıl 6 dönüme diktikleri lavantayı bu yıl 35 dönüme ulaştırdıklarını aktararak, "24 Haziran Cuma günü lavanta bahçelerimizde Ergene Belediyesi 2. Lavanta şenliği etkinliğimizi yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe davet ediyorum. Mor renkli tarlalar turizm açısında da ilçemize büyük katkı sağlayacak." dedi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Naim Süleymanoğlu Recai Taşkın Rasim Yüksel Güncel Haberler

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