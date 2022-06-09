Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa Çorlu Belediyesince sinek ve sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışması başlatıldı. Çorlu Belediyesince sinek ve sivrisinekle mücadelede ilaçlama çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilaçlama işlemine başladığını söyledi. Yaz boyunca sürdürülecek çalışmalarda 4 ekibin her akşam 20.00- 23.30 arasında tüm mahallelerde ilaçlama yapacağını belirten Sarıkurt, şunları kaydetti: "Halk ve çevre sağlığının korunması adına aralıksız sürdürülecek çalışmalarda ruhsatlı, halk sağlığına zararı bulunmayan, kokusuz ve zararsız ilaçlar kullanılıyor. Uçkunla mücadele ekipleri sonbahar dönemine kadar ilaçlama çalışmalarına devam edecek. Öte yandan ilaçlama hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı telefon hattına ulaşabilir." Ergene Belediyesi yaz kursları başlıyor Ergene Belediyesi yaz dönemi kursları 27 Haziran'da başlayacak. Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, kurslara katılmak isteyenlerin 17 Haziran'a kadar müracaatta bulunabileceklerini belirtti. Belediyenin ücretsiz kurslarının pandemi sonrası yeniden start aldığını aktaran Yüksel, kayıt döneminin ardından 8–12 yaş çocukların katılabileceği futbol ile 7-12 yaş çocukların katılabileceği satranç, İngilizce ve fotoğrafçılık kurslarının başlayacağını söyledi. Yüksel, kurslara katılmak isteyenlerin Ergene Kültür Merkezi, Sağlık Mahallesi Halı Saha, Yeşiltepe Mahallesi Halı Saha, Marmaracık Mahallesi Halı Saha ve Velimeşe Spor Salonu'na müracaat edebileceklerini bildirdi. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Ahmet Sarıkurt Çorlu Güncel Haberler

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