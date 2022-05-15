Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçenin güzelleşmesi adına çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları kendisinin de takip ettiğini belirten Başkan Yüksel, elverişsiz hava şartları başta olmak üzere dış etkenler ve çeşitli nedenlerle bozulan kilit parke yollar ile kaldırımlarda onarım çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Ergene'de yol konusunu sorun olmaktan çıkarmak için önemli adımlar attıklarını aktaran Yüksel, "Yol sorunun yüzde 90'ın üzerinde bir oranda ortadan kaldırdık. Şimdi kalan bölümleri çözmek ve yol konusunu Ergene'nin gündeminden çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek" dedi.

Marmaraereğlisi'nde futbol turnuvası

Marmaraereğlisi Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilkinin düzenlediği futbol turnuvası başlıyor.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan ve Marmaraereğlisi genelinden, 16 takımın oluşturduğu turnuvanın kura çekimi, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğuna dikkat çekerek, bu yıl ilkini organize ettikleri turnuva ile amaçlarının vatandaş ile kurumlar arasındaki diyaloğu, kaynaşmayı ve dostluğu daha da güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Çorlu'da "Yaratıcı Drama ve Sanat Derneği" kuruldu

Çorlu'da Yaratıcı Drama ve Sanat Derneği kuruldu.

Dernek Başkanı Gökhan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esentepe Mahallesi Sancak Caddesi'nde kurulan derneğin, bölgede ilk olduğunu belirtti.

Dernekte 7'den 70'e herkese yönelik kurslarının olacağını ifade eden Çelik, "Çorlu'da ve bölgede kurulan ilk Yaratıcı Drama ve Sanat Derneği'yiz. Burada, 7'den 70'e her yaşa ve herkese uygun kurslarımız olacak. Eğitimlerimim, haftada bir gün 1.5 saat olarak devam edecek. Bunların yanında sanat faaliyetlerimizin de dersleri belirlenen guruplara göre uzman eğitmen ekibimizce ayarlanacak" dedi.