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Tekirdağ'dan kısa kısa

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "100. Geleneksel Hıdrellez Şenliği" düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "100. Geleneksel Hıdrellez Şenliği" düzenlendi.

Saray Çukuryurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, asırlık bir geleneği, yıllarca istisnalar dışında kutlayan ve kuşaklar boyunca sürmesini sağlayan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da baharın ve güzel günlerin müjdecisi Hıdrellezi karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı programa, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

-Ergene Velimeşespor küme düştü

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor deplasmanda aldığı Bayburt Özel İdarespor mağlubiyeti sonrası ligden düştü.

Ergene Velimeşespor Bayburt'ta oynana karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Ergene Velimeşespor'un Bayburt deplasmanında yenildiği son haftada Adıyaman FK takımı da Bodrumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edince Niğde Anadolu, Kahramanmaraş ve Turgutluspor'un ardından ligden düşen son takım Ergene Velimeşespor oldu.

Ergene Velimeşespor gelecek yıl Türkiye 3. Futbol Liginde mücadele edecek.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Hıdrellez, Tekirdağ, Bayburt, Saray, Güncel, Haberler

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